Charlie Hebdo yine İslam'ı hedef aldı

Karikatürleri ile sık sık dinlere ve özellikle de İslam'ı hakaret eden Charlie Hebdo, kapağında yine İslam'ı hedef gösterdi. Çarşamba günleri yayınlanan derginin bu haftaki kapağında Barcelona saldırısına gönderme yapıldı ve kamyonet ile ezilen kişiler resmedilirken 'İslam barış dini, daima' yazısı yer aldı.



Hakaret içeren kapağa tepki gösteren hükümet sözcücü Stephane Le Foll, “Böyle bir karşılaştırma yapmak, İslam'ın ölüm dini olduğunu söylemek çok tehlikeli' dedi.



Eski Bakan 'Bunu onaylamıyorum. Hatta karşı çıkıyorum' ifadesinde bulundu.



Sosyal medyadan da eleştiri yağmuruna tutulan kapağa 'islamofobik' yorumları yapıldı.



Kaynak : İHA