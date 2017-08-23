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Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Yaz tatili için seyahat eden yolcular ile hacca giden vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Yaşam / 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:06
Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

Yaz tatili için seyahat eden yolcular ile hacca giden vatandaşlar nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk yaşandı.

Atatürk Havalimanı'na yoğun şekilde gelmeye başlayan tatilciler ve hacı adayları, terminallerde bulunan bilet satış ofisleri ile pasaport kontrol noktalarında yolcu yoğunluğuna neden oldu.



Pasaport noktalarındaki görevliler herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çaba harcarken, havayolu şirketleri yolcularına yoğunluktan etkilenmemeleri için en az iki saat önce havalimanına gelmeleri uyarısı yaptı.


Kaynak : AA

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