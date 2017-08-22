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TSK'da 7 general ve amiral atama öncesi emekliliğini istedi

Milli Savunma Bakanlığı, 7 general ve amiralin atamalar öncesi emekliliğini istediğini duyurdu. Açıklamada, emeklilik işlemlerinin son atamalarla ilgisinin olmadığı belirtildi.

Güncel / 22 Ağustos 2017 Salı 12:35
TSK'da 7 general ve amiral atama öncesi emekliliğini istedi

Son günlerde kamuoyunda sıklıklar yer alan üst düzey komutanların istifa haberleriyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

'EMEKLİLİK TALEBİNDE BULUNDULAR'
'Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli yedi general ve amiralimiz, atama çalışmalarından önce kendi istek ve iradeleriyle emeklilik talebinde bulunmuşlardır.

'İSTİFALARIN YENİ ATAMALARLA ALAKASI YOK'
Yapılan değerlendirme sonucunda Bakanlığımızca emeklilik başvuruları 18 Ağustos 2017 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu personelin emeklilik işlemlerinin, 20 Ağustos 2017 tarihinde yayımlanan general/amiral atamalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.'

Milli Savunma BakanlığıTsk


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