Tokat gibi cevap! 'Ne yani darbeye izin mi verecektik'

Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetleri ile ilgili olarak Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın dünkü duruşmasında, o dönemde İnsani Yardım Tugay Komutanlığı görevini yürüten eski Albay Ali Eraslan'ın sorgusu yapıldı.



Ankara Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede darbe faaliyetlerini engellemek için toplanan vatandaşlardan 9'unun şehit edilmesinden sorumlu tutulan darbeci albay Eraslan, ifadesi boyunca toplanan bu kalabalığa iftiralar attı.



Akıncı Üssü nizamiyesi önünde toplanan ve darbeye karşı durmak için burada bulunduğu fotoğraf ve görüntülerde de açık olan kalabalığı 'saldırgan ve işgalci' olarak niteleyen Eraslan, bu kalabalığın içindeki kişilerin lojmanları yakmak için Üs önüne geldikleri yalanına sığındı. İftiralarını, kalabalık içindeki bazı kişilerin alkollü olduklarına kadar vardıran darbeci albay, 'Kalabalık içinden art niyetli saldırgan kişiler görevli personelin silahını almaya çalıştı' ifadesini kullandı.



'DARBEYE İZİN Mİ VERECEKTİK'

Darbeci Eraslan'ın benzer ifadelerini sürdürmesi üzerine müşteki sıralarında oturan ve aralarında şehit yakınlarının da olduğu izleyiciler kendilerini tutamayarak tepkilerini dile getirdiler. Bu sıralardaki bir müşteki 'Silahları almayıp da ne yapacaktık, darbe yapılmasına izin mi verecektik' diyerek tepki gösterdi. Sanığın darbeciler tarafından halkın üzerine açılan ateş için de 'Toplanan vatandaşların olduğu bölgeden silah sesleri geliyordu' demesi üzerine bir başka müşteki de 'Yalancı hain, oradaki insanların ellerinde Türk bayrağından başka ne vardı' diye bağırdı. Duruşmada gerilimin artması üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray müştekilere, 'Acınızı anlıyoruz. Ancak burada da yargılama yapmak zorundayız'' uyarısında bulundu.



SESSİZLİĞİ BOZAN ÇIĞLIK: NİYE SIKTIRDINIZ!

Duruşmada darbeci Eraslan'a, 9 kişinin şehit olduğu Akıncı Üssü nizamiyesinde çekilen görüntüler izlettirildi. Bu sırada 1000'i aşkın kişinin bulunduğu duruşma salonunda tam anlamıyla 'ölüm sessizliği' yaşanırken, sessizliği bir şehit yakınının çığlığı bozdu. Görüntülerin sonunda silah seslerinin duyulduğu anda bir şehit yakını, 'Niye sıktırdınız niye, ne istediniz!' diye feryat etti. Bu şehit yakınının sakinleşmesinden sonra Mahkeme Başkanı Selfet Giray sanığa, 'Ateş edilmesi emrini kim verdi' diye sordu. Darbeci albay atış talimatını kimin verdiğini bilmediğini söyledi. Sanık, diğer müşteki avukatlarının da sorularına benzer nitelikte cevaplar verince, izleyici sıralarından bir başka müşteki, 'Kimin verdiğini söylüyorum işte. O söyledi o!' diyerek Eraslan'ı gösterdi.



'KATİLLERİ MEŞRULAŞTIRIYORSUN'

Darbeci albay, halka yönelik iftiralarını duruşma boyunca sürdürdü. Duruşmanın ilerleyen anlarında, darbeyi önlemek için Akıncı'ya giden sivil vatandaşları, 'Dışarıdan birilerinin yönlendirmesiyle birlik içinde yağma yapmaya kalkışmak'la suçlayan hain darbeciye müşteki avukatlarının tepkileri de anlamlı oldu. Kaynak : Sabah