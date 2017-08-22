THY'den yolculara uyarı! 2 saat önce...

THY'nin duyurusu şöyle:



25 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları ayrıcalığı ile gerçekleştireceğiniz seyahatlerinizde, bayram ve tatil heyecanı nedeniyle oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeniz için planlanan uçuş saatinizdeniki saat önce havalimanlarımızda olmanızı öneriyoruz.



THY ayrıca 25 Ağustos ile 4 Eylül arasında içhatlarda 113, dış hatlarda ise 83 ek sefer olarak toplam 196 ek sefer planladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:



İÇ HATLARDA:



İstanbul Bodrum- Milas; Gidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı; 42



Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı: 32



Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 10



İstanbul AntalyaGidiş- Dönüş Toplam Ek Sefer Sayısı 31



Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı; 25



Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 6



İstanbul Dalaman Toplam Ek Sefer Sayısı; 24



Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı; 16



Sabiha Gökçen Havalimanı iniş kalkışlı; 8



İstanbul Trabzon, Toplam Ek Sefer Sayısı 8 (Ataürk Havalimanı iniş kalkışlı)



DIŞ HATLAR:



İstanbul Bakü Toplam 20 Ek Sefer,



İstanbul Kuveyt Toplam 12 Ek Sefer



İstanbul Podgorica Toplam 8 Ek Sefer



İstanbul Paris Toplam 5 Ek Sefer



Açıklamada bayram dönemi biletlerinde tercih edilen noktalar için, Yurtiçinde Bodrum, Dalaman, Antalya, Trabzon gibi noktalar tercih edilirken; yurtdışında Barselona, Roma, Paris, Prag, Budapeşte, Milano, Venedik, Londra, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Bangkok, Phuket, Saraybosna gibi noktalar tercih edilmekte ifadelerine yer verildi. Kaynak : DHA