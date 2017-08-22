Açık unutulan 'Siri' canlı yayında konuştu

Habertürk'teki canlı yayın sırasında konuklardan birinin açık unuttuğu iPhone uygulaması "Siri", konuşulanlara cevap verdi. Sesin ne olduğunu anlamaya çalışan konuklar, şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakarken sunucudan uyarı geldi.
Habertürk'te ekrana gelen 'Türkiye'nin Nabzı' programında, canlı yayın sırasında ilginç anlar yaşandı.
'LÜTFEN DİKKAT EDELİM' DİYEREK UYARDI
Konuklar tartıştıkları sırada, yayında yabancı bir ses duyuldu. Sesin ne olduğunu anlamaya çalışan konuklar şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakıştı. Duruma anında el atan programın koordinatörü Didem Arslan 'Bu arada bir ses girdi galiba. Bir telefon açık. Dikkat edelim lütfen.' diyerek konukları uyardı.