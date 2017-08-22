Açık unutulan 'Siri' canlı yayında konuştu

Habertürk'te ekrana gelen 'Türkiye'nin Nabzı' programında, canlı yayın sırasında ilginç anlar yaşandı.



'LÜTFEN DİKKAT EDELİM' DİYEREK UYARDI



Konuklar tartıştıkları sırada, yayında yabancı bir ses duyuldu. Sesin ne olduğunu anlamaya çalışan konuklar şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakıştı. Duruma anında el atan programın koordinatörü Didem Arslan 'Bu arada bir ses girdi galiba. Bir telefon açık. Dikkat edelim lütfen.' diyerek konukları uyardı.







'SİRİ'Yİ AÇIK UNUTMUŞLAR



Kısa süre içerisinde sesin Iphone'un konuşan uygulaması 'Siri' den geldiği anlaşıldı. Konuklardan birisi 'Siri'yi açık unutunca, akıllı uygulama ortamdaki seslere göre tepki verdi. 'Siri'nin sözleri tam olarak anlaşılmasa da, cümlenin sonunda Siri'nin de konuşulanları anlamayarak 'anlaşılmadı' dediği duyuldu. Kısa süre içerisinde sesin Iphone'un konuşan uygulaması 'Siri' den geldiği anlaşıldı. Konuklardan birisi 'Siri'yi açık unutunca, akıllı uygulama ortamdaki seslere göre tepki verdi. 'Siri'nin sözleri tam olarak anlaşılmasa da, cümlenin sonunda Siri'nin de konuşulanları anlamayarak 'anlaşılmadı' dediği duyuldu.