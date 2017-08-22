50 kişilik kontenjan için 450 kişi müracaat etti

Yetenek sınavı adayları, gerekli belgeleri ile sınava giriş yaparak, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının belirlediği figür ve desenleri çizdi. Bazı öğrenciler heyecanına yenilirken, bazı öğrenciler ise var gücüyle yeteneğini sergiledi. Katılımın oldukça yoğun olduğu sınavlara giren öğrencileri aileleri de yalnız bırakmadı.



Bisiklet figürüyle hayal gücünü birleştirdiler



Yetenek sınavında MAKÜ tarafından verilen kağıtlara, bisiklet aktarıldı. Bisiklet figürünü çizen adaylar, kağıdın geriye kalan kısımlarını ise kendi hayal gücüyle doldurdu.



Kesin kayıtlar Çarşamba günü yapılacak



Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavları hakkında bilgi veren Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yetenek Sınavı Kurul Başkanı Doç. Dr. Serdar Tuna, “Yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrenciler Çarşamba günü kayıtlarını yaptıracaklardır” dedi.



Geçen yıl 45 olan kontenjanın bu yıl 50 kişiye çıkarıldığını belirten Tuna, “Görme becerileri, ışık, oran, orantı, hayal güçlerini ölçmek için yapılan karakalem sınavında başarılı olan adaylar resim ve görsel sanatlar öğretmeni olmak için kayıt yaptırabilecekler” diye konuştu.



Kaynak : İHA