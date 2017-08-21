ÖSYM Başkanı Ömer Demir istifa etti!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Profesör Ömer Demir görevinden istifa ettiğini açıkladı.



ÖSYM merkezinde basın toplantısı düzenleyen Demir 'Görevden ayrılma talebini ilgili makama sundum' dedi.



SEBEBİNİ AÇIKLADI



Demir açıklamasında 'İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım' ifadelerine yer verdi.







ÖMER DEMİR KİMDİR?





Ömer Demir, 1963 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Ömer Demir, 1996 yılında doçent ve 2009 yılında da profesör olmuştur.



Anadolu, Kırıkkale, Çankırı Karatekin, Yıldırım Beyazıt ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitelerinde görev yapan Ömer Demir, 2003-2008 yılları arasında da bir süre Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.



2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül tarafından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilmiştir ve beraberinde YÖK Başkanvekili olmuştur.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Kasım 2014 tarihinde ikinci kez YÖK üyeliğine atanmıştır. 26 Mart 2015 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevini sürdüren Ömer Demir, 21 Ağustos 2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı görevinden istifa etmiştir.



