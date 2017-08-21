USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın çıktı

Dumanların yükseldiği alandaki yangının kontrol altına alınması ve ormana sıçramaması için çalışmalar sürüyor. Çöplüğün doğu tarafında geçen hafta çıkan ve 10 saatte söndürülen yangının ardından soğutma çalışması dün sona ermişti.

3. Sayfa / 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:36
Bodrum'da katı atık depolama alanında yangın çıktı
Video için tıklayın

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki katı atık depolama alanının batı tarafında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'un Yokuşbaşı mevkisindeki katı atık depolama alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve çöplük alana yayılan yangına, bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale ediyor.

Yangının ormanlık alana sıçrama ihtimaline karşı önlem alan Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçileri de 2 arazözle itfaiye ekiplerine destek veriyor.



Gökyüzüne dumanların yükseldiği alanda, bir iş makinesiyle de müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi ekiplere zor anlar yaşatıyor.

- Bir önceki yangınla ilgili çalışmalar dün tamamlanmıştı

Bodrum ilçesindeki katı atık vahşi depolama alanında 15 Ağustos salı günü akşam saatlerinde yangın çıkmış ve yaklaşık 10 saatlik müdahale ile kontrol altına alınmıştı.

Çöplük alanda 13 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesi ile yapılan soğutma çalışması dün Sabah saatlerinde tamamlanmıştı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının çöplüğün doğu tarafında, bugünkünün ise batı tarafında çıktığı belirtildi.
Kaynak : AA

Büyükşehir BelediyesiYangın Yeri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı