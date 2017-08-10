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Yabancı turistlerden "Türkiye'ye gelin" çağrısı

İzmir ve Aydın'da tatil yapan yabancı turistler, doğal güzellikleri ve sunulan hizmet kalitesiyle hayran kaldıkları Türkiye'ye 'gelin' çağrısı yaptı.

Yaşam / 10 Ağustos 2017 Perşembe 15:55
Yabancı turistlerden
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Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yapan İngiliz Sandra Appelard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye 4'üncü kez geldiğini belirtti.

Türkiye'de otel hizmetlerinin çok iyi olduğunu belirten Appelard, 'Çalışanlar kesinlikle çok iyiler. Animasyonlara hayran kaldık diyebilirim. Türk insanı gerçekten mükemmel. Türk insanları çok iyi olduğu kadar aynı zamanda çok da kibarlar. Mesela İngilizlere göre çok kibarlar.' dedi.

- 'İngiltere'deki evimden bile rahat'

Eşiyle 22 yıldır Türkiye'ye tatile gelen İngiliz Daviad Russel de İstanbul'dan başlayarak tüm sahil kesimini gezdiklerini dile getirdi.

Türk insanını çok sevdiğini aktaran Russel, 'Eşim Altınkum'u çok sevdiği için Didim'e geliyoruz. Buradaki konforu gerçekten başka yerde bulmak çok zor. İngiltere'deki evimizden bile çok rahatız diyebilirim. Buradaki oteller kesinlikle insanın evi gibi. Buraya Haziran'da 1 haftalığına gelmiştik ama o kadar çok sevdik ki İngiltere'ye döndükten sonra tekrar 2 haftalığına tatile buraya geldik. Türkiye'de en çok neyi seviyorsunuz derseniz havasını ve insanlarını derim.' diye konuştu.

Sharon Odonnel ise Türkiye'de kendisini çok huzurlu hissettiğini belirterek, 'Özellikle buranın yemekleri çok güzel. Birden fazla Türk yemeği yedim, hepsi de birbirinden lezzetliydi.' ifadelerini kullandı.

- 'Ülkeme gidince 'Türkiye'ye gelin' diyeceğim'

Kuşadası'nda tatil yapan Fransız Nelly Noris de Türk insanın cıvıl cıvıl olduğunu kaydetti.

Daha önce Bodrum'da da tatil yaptığını belirten Noris, 'Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum ve ülkeme gidince Türkiye'ye tatile gelmeleri için tavsiyede bulunacağım.' şeklinde konuştu.

Almanya'dan gelen Nicole Henstin ve Avusturyalı Stebby Taniti, Türk yemeklerinin çok lezzetli ve insanlarının çok sıcak kanlı olduğunu ifade etti.

Fransız Richie Marshall ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini bundan sonra daha sık gelmek istediğini belirti.

Çeşme ilçesinde tatil yapan Polonyalı Arthur Weuestin ise Türklerin Polonyalılara 'Leh' diye hitap ettiğini hatırlatarak, 'Neden bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor. Ayrıca Türk İnsanı çok samimi. Polonya'ya gittiğimde çevremdekilerin gelmesi için elimden geleni yapacağım' dedi.

- Türk gecelerine yoğun ilgi

Çeşme'deki bir otelin genel müdürü Gökçe Kesikçiler Buğday, yabancı turistlerin beklentisi doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Buğday, yerli ve yabancı turistlerin taleplerini karşılamak için hizmet anlamında ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Otellerde düzenlenen Türk gecelerine özellikle yabancı turistlerden yoğun talep geldiğini belirten Buğday, 'Müşterilerimizi buradan en memnun şekilde memleketlerine göndermek için gayret gösteriyoruz.' diye konuştu. Kaynak : AA

PolonyaMarshallTürkiye


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