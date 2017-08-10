HDP'lilerden anneye kaynar su

Diyarbakır'da bir oğlunun HDP'nin yerel seçimler kanadı DBP üyelerince kandırılıp dağa götürüldüğünü, diğer oğlunun ise partinin düzenlediği yasa dışı eylemlere katıldığı için cezaevinde olduğu iddia eden anne Remziye Akkoyun, çocuklarının nerede olduğunu öğrenmek parti binasına gitti.







KAYNAR ÇAY DÖKTÜ



Burada Akkoyun ile partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında parti binasındaki bir kişi, Akkoyun'un üzerine demlikle kaynar çay döktü. Bunun üzerine yanındaki bıçağı çıkaran Akkoyun, arbede sırasında baygınlık geçirdi.



'SİZ DEVLETE KURBAN OLUN'



Parti binasına gelen polis, baygın halde bulunan anneyi hastaneye götürdü. Daha sonra emniyete götürülen Akkoyun'un, 2 yıldır kayıp olan oğlunun DBP'lilerce kandırılarak örgüte katıldığını düşündüğünü, bu nedenle geçen yıl 5 kez, bu yıl da 7 kez DBP'ye gittiğini belirterek, 'Partide biri, 'Senin oğlunu devlet aldı, devlet versin, defol git buradan' diyerek beni kovdu. Ben de 'Siz devlete kurban olun, devletin suçu yok. Siz kandırdığınız oğullarımı' dedim. Bunun üzerine bir parti üyesi, 'Benim kardeşim ve oğlum da cezaevinde ne olmuş yani?' dedi.' şeklinde ifade verdiği belirtildi.









'GÖZÜME UYKU GİRMİYOR'



Akkoyun, 'Zalimler hiçbir zaman gün yüzü görmesin. Kim çocuğumu kandırıp, cezaevine girmesine neden olmuşsa Allah belasını versin. Nasıl ki benim ciğerimi yaktılar ve iki oğlumun geleceğine sebep oldularsa Allah da onları yaksın. Çocuklarımı düşünüyorum. Gözüme uyku girmiyor. Her gün pencerenin kenarına geçip, çocuklarımın gelmesini bekliyorum.' dedi.