Afrin'de hareketlilik

Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunan Afrin kentine, Türk Askeri ve ÖSO güçlerinin operasyon yapacağı konuşulurken, Sınırda bugün farklı bir hareketlilik yaşandı.



Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre Afrin'deki teröristler, Türkiye sınırına yakın bölgelere militan ve ağır silahlar yığmaya başladı.



AĞIR SİLAHLAR VE GÜDÜMLÜ FÜZELER DE VAR



YPG/PKK, Afrin-Türkiye sınırına yakın bölgelere militanların yanı sıra daha önce ABD ve diğer ülkelerden aldıkları silahları da sevk etti. Bu silahlar arasında uçaksavarlar, havan topları, roketatarlar, ısı güdümlü füzeler de var.



OPERASYON HER AN BAŞLAYABİLİR



TSK, bir süredir Türkyie'ye taciz ateşinde bulunan Afrin'deki teröristlere karşı bölgeye zırhlı araç ve silah sevkiyatı yapıyor. Askeri kaynaklar, Afrin'deki teröristlere karşı 'Fırat Kılıcı' adı altında her an bir operasyon başlayabileceğini belirtiyor. Operasyonda hedefin ise Afrin'le beraber Telrıfat kasabası ile Mınig askeri üssü olduğu konuşuluyor.



Bu nedenle sınırdaki önlemler üst seviyeye çıkartılırken, asker sınır hattından sınırın Suriye tarafını güvenlik kameralarıyla 24 saat izliyor.



DUVAR İNŞAATI DA DEVAM EDİYOR



Sınırda bir yandan asker takviyesi devam ederken, bir yandan da Türkiye güvenlik amacıyla sınırda duvar örmeye devam ediyor. Sınırda Türkiye'ye bağlı heronlar da uçuş yaparken, sınır hattı boyunca yoğun güvenlik önlemleri alınıyor ve basın mensupları dahil kimsenin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor.