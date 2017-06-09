O teröristler yakalandı

Roket mermelerinden biri Emniyet Müdürlüğü'ne ait binaya isabet ederken, diğeri ise yaklaşık bin kişi için kurulan iftar sofrasının kurulduğu bölgede havada inflak etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon başlatıldı.



Gevaş'ta bugün saat saat 19.35 sıralarında, PKK'lı teröristler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik roketatarlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin attığı roket mermilerinden biri, Emniyet Müdürlüğü binasına isabet ederken, diğeri ise yaklaşık 300 metre mesafede kurulan iftar sofrasında, iftar açmaya hazırlanan, aralarında Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Sinan Hakan, Büyükşehir Belediyesi'nden daire başkanları, STK temsilcileri, kanat önderleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık bin kişinin üzerinden geçip, havada infilak etti. Paniğe neden olan patlamalar sırasında iftar sofrasındakiler sağa sola kaçışırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.







Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp, ilçenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak, operasyon başlattı. Güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında yer yer çatışmaların yaşandığı belirtildi.



Belediye Başkanı Sinan Hakan, yapılan saldırının sadece terörle ifade edilemeyeceğini, kalleşçe saldırının farklı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.



3 TERÖRİST SAĞ YAKALANDI



Gevaş Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen roketatarlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatan güvenlik güçleri, PKK'lı 3 teröristin bir araca binip kaçtığını saptadı. Bunun üzerine ekipler, Gevaş-Van karayolunda önlem aldı. Durdurulan araçtaki teröristler, yakalanarak gözaltına alındı.