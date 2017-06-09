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Helikoptere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde insansız hava aracıyla tespit edildikten sonra etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, askeri helikoptere roketatarlı saldırıda bulunan grup olduğu belirlendi.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 10:42
Helikoptere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri helikoptere roketatarlı saldırıda bulunan 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda insansız hava aracı tarafından bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında insansız hava aracıyla tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 8 Haziran'da saat 21.00'de helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir.' Kaynak : AA

İnsansız Hava AracıF-16Terör ÖrgütüKuzey IrakHava Harekatı


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