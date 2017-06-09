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Askerleri gören teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesi kırsalında ihbar üzerine gelen güvenlik güçlerini gören 3 terörist, silah ve malzemelerini bırakarak kaçtı.

Güncel / 09 Haziran 2017 Cuma 10:35
Askerleri gören teröristler silahlarını bırakıp kaçtı

DİYARBAKIR'ın Çermik İlçesi kırsalında ihbar üzerine gelen güvenlik güçlerini gören 3 terörist, silah ve malzemelerini bırakarak kaçtı. Teröristlerin bıraktığı silah ve mühimmatlar arasında rokatetar ve mühimmatı, el bombası, patlayıcı madde yapımında kullanılan elektronik malzemeler, 2 teröriste ait kimlik kartı ele geçirildi.

Çermik İlçesi'ne bağlı Konuksever ve Bayırbağı köyleri karayolu ayırımında şüpheli 3 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Çermik İlçesi Konuksever ve Bayırbağı köyleri karayolu ayırımında, 3 kişilik şüpheli şahıs görüldüğü yönünde alınan istihbari bir bilgiye istinaden; 7 Haziran 2017 Çarşamba günü saat 19.30'dan itibaren operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen operasyon esnasında, güvenlik güçlerini farkeden şüphelilerin silah ve malzemelerini olay bölgesinde bırakarak kaçtıkları tespit edilmiş, havanın aydınlanmasını müteaakip gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde; 2 bölücü terör örgütü kimlik kartı, 1 RPG-7 roketatar, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 1 el bombası, 109 muhtelif fişek, 1 el dürbünü, 1 radyo ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan TOL serisi devre kartı, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 9 elektrikli fünye, 5 elektronik devre kartı, 1 uzaktan kumanda, 1 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan saat, 10 metre kablo, 7 pil bloğu, 1 takım terörist kıyafeti, 2 sırt çantası, 2 not defteri, 1 şemsiye, 1 panço, 2 uyku tulumu ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir asim ve kararlılakla devam edilmektedir' denildi.



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