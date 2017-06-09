Almanya'dan FETÖ'ye 5.3 milyon avro

FETÖ'cülerin sığınağı olan Almanya'nın, örgütün Berlin Evi projesine milyonluk destek sağladığı ortaya çıktı.



Uzun yıllar FETÖ'nün Almanya'daki üniversiteliler yapılanmasında çalışan Celal Fındık, “40 milyon avroluk projenin, 5,3 milyon avrosu Almanya devletinin ve sivil toplumun desteğiyle toplandı” dedi.



Son dönemlerde terör örgütlerinin sığınağı haline gelen Almanya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans, medya, yargı, asker sorumluları rahatlıkla örgütün faaliyetlerini yönlendiriyor. Uzun yıllar FETÖ'nün Almanya'daki üniversiteliler yapılanmasında çalışan Forum Dialog İnstitute Koordinatörü Celal Fındık, Huffington Post adlı siteye verdiği mülakat ile Almanya'nın, FETÖ ilişkisi üzerinden ülkedeki Müslümanları nasıl şekillendirmek istediğini ortaya koydu.



FETÖ'CÜLERİN ‘BERLİN EVİ' PROJESİ



Celal Fındık, verdiği mülakatta Berlin Evi (House of One) adında bir cami projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Projenin Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların buluşabileceği ve ibadet edebileceği bir mekan olacağını anlatan Fındık, mülakatta bu proje ile tarih yazacaklarını ve 2011 yılından bu yana bu proje üzerinde çalıştıklarını ifade etti.



BAKANLIKTAN 3,5 MİLYON



Fındık'ın Berlin Evi projesinin, 40 milyon avroluk bir proje olduğunu belirtiyor. Fındık, 5,3 milyon avroyu Almanya devletinin ve sivil toplumun desteğiyle topladıklarını ifade ediyor. Fındık, Almanya Çevre Bakanlığı'nın projeye 3,5 milyon avro destek sağladığını da açıkladı.



Fındık, mülakatında ‘Berlin Evi' projesi için Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ile de görüştüklerini ancak ikna edemediklerini söylüyor. Bu açıklama ile DİTİB'in “Yahudi ve Hristiyanlarla ortak proje yapmaya yaklaşmayan bir cemaat” olduğu imajını veriyor. Bu açıklamalarla FETÖ'nün, Almanya'da ekonomik ve siyasi destek ile büyütüldüğü, karar mercilerinde muhatap kabul edildiği ortaya çıkıyor. FETÖ'nün bu proje ile DİTİB'i güçsüzleştirmeye ve gençleri DİTİB'ten koparmaya çalıştığı belirtiliyor.



HEDEF DİTİB



Almanya'da, uzun zamandır DİTİB'e bağlı camilere yönelik iftira ve karalama kampanyası yürütülüyor. Almanya'nın bu derece DİTİB'in üzerine gitmesinin nedeninin “FETÖ'cülere alan açmak ve din işlerini de FETÖ'cülerin kontrolüne vermek” olduğu da bu mülakatla birlikte tescillendi. Yakın zamanda Almanya'nın birçok eyaletinde DİTİB ile yürütülen devlet anlaşmaları feshedildi.