USD (Alış - Satış) : 3,52 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96

Putin'den ABD-Rusya Savaşı uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Rusya arasında olası bir savaşta 'kimsenin hayatta kalamayacağını' söyledi.

Dünya / 08 Haziran 2017 Perşembe 09:59
Putin'den ABD-Rusya Savaşı uyarısı

Putin, ünlü yönetmen Oliver Stone'un çektiği 4 bölümlük 'The Putin Interviews' adlı belgeselde ABD ve NATO ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalar yaptı.

Dijital yayın platformu Showtime'da gelecek hafta yayınlanmaya başlayacak belgeselden bazı parçalar tanıtım amacıyla paylaşıldı.

Putin, belgeselde Stone'un 'Olası bir sıcak savaş durumunda ABD baskın güç müdür?' sorusuna 'Böyle bir savaşta kimsenin hayatta kalacağını sanmıyorum.' yanıtını verdi.

Belgeselde NATO'ya ilişkin soruları da yanıtlayan Putin, NATO'nun ABD'nin dış politika aracı haline geldiğini, NATO'da müttefikler değil ABD'ye bağımlı ülkeler olduğunu savundu.



Putin, 'Bir ülke NATO üyesi olunca ABD'nin baskısına karşı dayanması güç hale geliyor. Böylece bu ülkeye aniden silah sistemleri yerleştirilebiliyor. Anti-balistik füze sistemleri, askeri üsler ve ihtiyaç halinde yeni saldırı sistemleri konuşlandırılabiliyor.' diye konuştu.

NATO'nun genişlemesine ilişkin endişelerini de dile getiren Putin, Rusya sınırlarında giderek artan NATO tehdidi ve askeri yığınak nedeniyle Rusya'nın da karşı önlemler almak zorunda kaldığını kaydetti.

Putin, durumun gergin bir hal aldığını belirterek, ABD ile Rusya arasında ilişkilerin normalleşmesi için halen umut olduğunu söyledi.

Dört bölümlük 'The Putin Interviews' belgeseli 12 Haziran'dan itibaren Showtime'da yayınlanacak. Kaynak : AA

Rusya Devlet BaşkanıDış PolitikaRusyaVladimir PutinSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı