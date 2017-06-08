Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Armutlu köyünde, Ali Paşa Terzi'ye ait tarladan topladıkları çayı ilkel teleferik (varangel) kabinine yerleştirmeye çalışan Özlem Terzi, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.



Terzi'nin çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşusu Emine Karlı da akıma kapıldı.



Çevredekilerin teleferiğe giden elektrik akımını keserek kurtardığı iki kadın, Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.



6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem Terzi, müdahaleye rağmen yaşamını kaydetti, Emine Karlı'nın ise tedavisi sürüyor. Kaynak : AA