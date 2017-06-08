USD (Alış - Satış) : 3,54 - 3,55 EURO (Alış - Satış) : 3,98 - 3,99

Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü, komşusu ise yaralandı.

3. Sayfa / 08 Haziran 2017 Perşembe 12:44
Elektrik akımına kapılan hamile kadın öldü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Armutlu köyünde, Ali Paşa Terzi'ye ait tarladan topladıkları çayı ilkel teleferik (varangel) kabinine yerleştirmeye çalışan Özlem Terzi, elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.

Terzi'nin çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşusu Emine Karlı da akıma kapıldı.

Çevredekilerin teleferiğe giden elektrik akımını keserek kurtardığı iki kadın, Pazar ilçesindeki Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

6 aylık hamile olduğu öğrenilen Özlem Terzi, müdahaleye rağmen yaşamını kaydetti, Emine Karlı'nın ise tedavisi sürüyor. Kaynak : AA

İlkel TeleferikHamile KadınElektrik Kaçağı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı