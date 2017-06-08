Altaylı'nın iddiasına Şamil Tayyar'dan jet yanıt

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında önemli bir iddiaya yer verdi. Altaylı ismini vermediğini FETÖ soruşturması yürüten bir savcının kendisine " “Halen görevde olan 12 valinin ByLock kullanıcısı olduğunu biliyoruz, ama hiçbir şey yapamıyoruz” dediğini yazdı.



GEREĞiNi YAPMAYAN NAMUSSUZDUR



Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ise Altaylı'nın yazısına Twitter'dan yanıt verirken " Haber doğruysa bu savcıdan cacık bile olmaz, yürekli bir savcı bulunmalı. Değilse Fatih Altaylı hakkında soruşturma açılmalı. Bakan, vekil veya bürokratlarla ilgili ellerinde bylock kullandığına dair MİT raporu olup da gereğini yapmayan tüm savcılar namussuzdur" ifadelerini kullandı.







İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı;



1800 BYLOCK’U OLAN VALİ

“FETÖ ile mücadele ediliyor” cümlesi, en çok bu mücadeleyi yürüten savcıları güldürüyor olmalı.

Çünkü neyin nasıl yürütüldüğünü en iyi onlar görüyor, onlar biliyor.

Örnek mi vereyim.

Hadi madem istediniz vereyim.

FETÖ’cülüğün en büyük kanıtı ne?

ByLock kullanmak değil mi?

Telefonunda ByLock olan çaycının bile işine son veriliyor FETÖ’cü diye.

Kadri Gürsel’i arayan birinin telefonunda ByLock var diye, arayanın telefonunda ne olduğunu bilmesi mümkün olmayan Kadri Gürsel suçlanıyor.

Ama bakın soruşturmayı yürüten bir savcı ne diyor:

“Halen görevde olan 12 valinin ByLock kullanıcısı olduğunu biliyoruz, ama hiçbir şey yapamıyoruz”

Hele hele bunlardan biri hakkında savcıların söylediği daha da ilginç:

“Bir valinin ByLock’la yaptığı tam 1800 mesajlaşma var. Çok açık. Hepimiz biliyoruz. Ama dokunamıyoruz. “

Bunları ben uydurmuyorum.

Savcılar söylüyor.

Ve bu ülkede FETÖ ile mücadele ediliyor öyle mi?

Savcılar gülüyor bu lafa.

Ben de gülüyorum.

Siz de gülün.

İster ağzınızla, ister başka bir yerinizle!



