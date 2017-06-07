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Van'dan gelen haber yüreğimizi yaktı

Van'ın Başkale ilçesinde, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Güncel / 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:04
Van'dan gelen haber yüreğimizi yaktı
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Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Başkale'ye 30 kilometre uzaklıktaki Yolmaçayır ve Gedikbaşı mahalleleri arasındaki kırsal alanda bugün sabah saatlerinde operasyonda olan askerlerle, bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada uzman çavuş, ağır yaralanırken, 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.

Yaralı uzman çavuş, askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman çavuş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çatışmanın sürdüğü bölgeye havadan ve karadan takviye birlikler sevk edildi.

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