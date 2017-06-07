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Suudi Arabistan'dan çok ağır Katar açıklaması!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı El-Cubeyr, 'Katar'a yönelik askeri yaptırım olacak mı' sorusuna 'umarım olmaz' yanıtını verdi.

Dünya / 07 Haziran 2017 Çarşamba 01:36
Suudi Arabistan'dan çok ağır Katar açıklaması!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cubeyr, Katar’ın Arap ülkeleriyle ilişkilerini tamir edebilmek için Filistinli Hamas ve Mısır’da Müslüman Kardeşler’e verilen desteğin sona ermesi gibi bir dizi adım atması gerektiğini söyledi.

PARİS'TE KONUŞTU
El-Cubeyr, Katar ile yaşanan son krizle ilgili olarak Paris’te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KATAR NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Katar’ın ülkesi ve diğer Arap ülkeleri ile ilişkileri tamir etmek için ne yapması gerektiğini gayet iyi bildiğini söyledi.
El-Cubeyr, “Biz, Katar’ın birkaç yıl önce aşırı gruplara yapılan destekle ilgili verdiği sözleri tutmasını istiyoruz, bu ülkenin medyasının düşmanca tavrı ve diğer ülkelerin işlerine müdahalesi de bunları kapsıyor.” dedi.
“Katar’a kimse zarar vermek istemiyor” ifadesini kullanan el-Cubeyr, şunları kaydetti:
Katar hangi yöne doğru hareket edecek buna kendi karar verecek. Biz bu adımı büyük bir sıkıntı içinde ve onların izledikleri politikaların sürdürülebilir olmadığını ve değişmesi gerektiğini anlatabilmek için attık. Katar, Hamas ve Müslüman Kardeşler’i destekleyerek, Filistin yönetimi ve Mısır’a zarar veriyor. Biz bunun iyi olmadığını düşünüyoruz. Katar, Ortadoğu’nun istikrarına katkıda bulunabilmek için bu politikalara son vermeli.”

"ALDIĞIMIZ KARARIN KATAR'A MALİYETİ AĞIR OLACAK"
El-Cubeyr, Katar’a uygulanan müeyyidelerin bu ülkeye maliyetinin önemli olacağı uyarısında bulundu ve “Biz sağduyu ve mantığın, doğru adım atılması konusunda Katar’ı ikna edeceğini umut ediyoruz. Bizim aldığımız kararlar oldukça sert ve bunların Katar’a maliyeti oldukça fazla olacak. Biz Katar’ın bu maliyetleri karşılamak isteyeceğine inanmıyoruz.” dedi.

ASKERİ SEÇENEK MASADA MI?
“Doha’ya askeri yaptırım olacak mı?” yolundaki bir soruya el-Cubeyr, “ Umarım olmaz” yanıtını verdi.

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