Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı'nın içtüzük toplantısına katılmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın içtüzük toplantısına katılmayacak. CHP MYK toplantısının ardından konuşan CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 'Mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarını meşrulaştırmaya dönük bir içtüzük adımını doğru bulmuyoruz, bulmayız' dedi.



Tezcan'ın açıklamaları şu şekilde;



"Gelen yazının niteliğinden de anladığımız kadarıyla TBMM'nin gücünü artıracak bir içtizük beklentisinden çok Mühürsüz seçimin gayrimeşru sonuçlarını meşrulaştırma dönük. Sayın Genel Başkanımız bu toplantıya katılmayacak.



'AK PARTİ İKTİDARI 'MONŞERLER' DİYEREK BU GELENEĞİ YOK ETTİ'



Biz Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devam eden esaslı bir dış politikaya sahiptik. Bu dış politika anlayışının özü 'Yurtta barış, dünyada barış'tı. İran-Irak savaşında da bu tutumu sergilemiştir, bütün Ortadoğu krizlerinde Türkiye ciddiye alınan, tarafsızlığını koruyan bir ülkeydi. 15 yıllık AK Parti iktidarı, 'monşerler' diyerek bu geleneği yok etti. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığının içerisine soktu. Bu yeni krizde, aynı hassasiyet önümüzde durmaktadır.



'HÜKÜMETİN İHVAN SEVDASINDAN DA VAZGEÇMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'



Suriye sürecinde yapılan hatalar burada tekrar edilmesin. Bu süreçte de tarafsızlığımızı korumak zorundayız. Tarafsızlığını korumadığı sürece, ancak ve ancak sorunun tarafı olursunuz. Hükümetin bu çerçevede İhvan sevdasından da vazgeçmesini tavsiye ediyoruz. Bu İhvan sevdasının bizi içeride de dışarıda da götürebileceği hayırlı bir yer, sonuç yoktur. Bunun sonu felaketler olur."