FETÖ’nün SGK’lı tetikçisi çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen ‘Darbe’ soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede; Atilla Taş, Murat Aksoy, Mutlu Çölgeçen, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Abdullah Kılıç, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin sanık olarak yer aldı. İddianamede, sanıkların FETÖ’nün medya yapılanmasında yer aldıkları, darbe girişimi öncesi ve sonrasında, kamuoyu oluşturmak amacıyla ‘etki ajanlığı’ yaptıkları vurgulandı.



KADROSU VAR



Sanıklar hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, Türk Solu Gazetesi’nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na geniş yer verildi. Soruşturmada, aynı zamanda Ulusal Parti’nin Genel Başkanı olan Çulhaoğlu’nun, FETÖ’nün kayyum atanan finansörü Kaynak Holding’e bağlı Işık Özel Eğitim Yayıncılık Şirketi’nde SGK kaydının olduğu ortaya çıktı. Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun FETÖ/PDY üyeleri ile birlikte İstanbul Adliyesi’ndeki eylemlere katıldığı, örgütün medya yapılanmasında Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile beraber hareket ettiğine de iddianamede yer verildi.



SOSYALİST KILIFLI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan iddianamede, Çulhaoğlu için “Sosyalist / solcu görünümlü FETÖ/PDY tetikçisi” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği video kayıtlarıyla da gündeme gelen Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun da aralarında bulunduğu ‘FETÖ’nün medya yapılanması’ sanıkları, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu olarak yargılandıkları İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 31 Mart’ta tahliye edilmişti. Ancak, Başsavcı Fidan’ın itirazı üzerine yeniden tutuklanmışlardı.