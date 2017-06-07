FETÖ'cü damat kayınpederi Arınç'ı suçladı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmalar kapsamında önceki gün son derece önemli bir gelişme yaşandı. Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı olan Doç. Dr. Ekrem Yeter, FETÖ'den tutuklandı.



SÜNNET PARALARI BANK ASYA'YA



Ankara'da hakim karşısına çıkarılan Yeter'in savunmasında ise kayınpederi Arınç'ı suçladığı ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ekrem Yeter, hakimlik sorgusunda şu ifadeleri kullandı: "Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığı'nı yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim. 10 yıl süreyle Bank Asya'da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014'ün Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Bank Asya'ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak bana gönderilmiş olabilir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ'nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum."

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