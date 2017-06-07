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Enes Kanter'in babası serbest bırakıldı

NBA’da oynayan Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Güncel / 07 Haziran 2017 Çarşamba 20:29
Enes Kanter'in babası serbest bırakıldı
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne yönelik FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınıp Tekirdağ'a getirilen Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in emniyetteki işlemleri tamamlanarak Tekirdağ Adliyesine sevk edilmişti. Kanter, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Allah suçsuz herkesin yardımcısı olsun”

Serbest kalan Prof. Dr. Mehmet Kanter, adliye çıkışında bir gazetecinin sorusu üzerine, “Allah'a şükürler olsun devletimiz var olsun. Allah suçsuz herkesin yardımcısı olsun” dedi.

Kaynak : İHA

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