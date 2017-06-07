Bülent Arınç'a bir şok daha

Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda yapılan yargılamada, heyete Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil başkanlık etti.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar eski savcı Mustafa Bilgili, eski hakimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca geçici olarak görevden uzaklaştırılan tutuksuz sanık hakim Abdullah Bahçeci de hazır bulundu.



Sanıkların yakınlarının da katıldığı duruşmada, Seferberlik Tetkik Komutanlığında o dönemde görev yapan Erkan Yılmaz Büyükköprü ile Osman Darıcı müşteki sıfatıyla yer aldı.



Müşteki Osman Darıcı da haksız şekilde gözaltına alındığını ve uzun süre usulsüz dinlendiğini ifade etti. Her iki müşteki de şikayetçi olduklarını belirterek, müdahillik talebinde bulundu.



Daha sonra konuşan Başkan Yeşil, sanıklar arasında bulunan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan firari Dündar Örsdemir ve Şadan Sakınan'ın halen yakalanamadıklarını belirtti. Yeşil, Arınç'ın da suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle müdahillik talebinde bulunduğunu söyledi.



Verilen aranın ardından ara karar okundu.



Buna göre, sanıklar hakkında 'terör örgütü üyeliği' suçundan açılan davanın bu davayla birleştirilmesine karar verildi. Arınç'a yönelik suikast iddialarıyla başlayan ve devlet sırrı niteliğindeki belgelerin bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Bölge Başkanlığında günlerce süren aramalara ilişkin soruşturmada görev yapan hakim ve savcıların yargılandığı davada, Arınç'ın ve diğer bazı isimlerin müdahillik talebi kabul edilmedi.



Duruşma 20 Eylül'e bırakıldı.