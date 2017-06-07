Binlerce Samsunlu şehidini uğurladı

Hakkari'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman, Samsun'un 12 gün içerisinde son yolculuğuna uğurladığı 4. şehit oldu.



6 Haziran 2017 tarihinde Hakkari merkez Ağaçdibi köyü bölgesindeki askeri unsurlara Hakkari merkez Otluca Kışlası'na görev dönüşleri esnasında bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Silahlı saldırı sonucunda yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Sıhhiye Uzman Çavuş Nejat Yaman'ın (24) cenazesi Tekkeköy Merkez Camisi'nin yanında bulunan ilçe meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazında yakınları fenalık geçirdi.







AİLENİN TEK ERKEK ÇOCUĞUYDU



Şehit annesi Sevim Yaman, oğlunun tabutu top arabasına konduğunda, “Beni neden duymuyorsun? Beni neden duymuyorsun Nejat'ım? Yavrum sen benim her şeyimdin. Hayatımın anlamıydın oğlum” diye gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren akrabaları, “Yavrum sen ne açlıklarla büyüdün” diye ağıt yaktı. Şehidin kız kardeşleri Esra ve Büşra Yaman da cenazede fenalık geçirdi. İki kız kardeşi bulunan Nejat Yaman'ın ailenin tek erkek çocuğu ve bekar olduğu öğrenildi.







VATANDAŞLAR ŞEHİDİ UĞURLADI



Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak ilçe merkez mezarlığına götürüldü. Vatandaşlar, burada cenaze aracına konulmak isteyen şehidin tabutunu jandarmalardan alarak omuzlarda mezarlığa götürdü.







BAKAN KILIÇ DA KATILDI



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, cenaze namazını şehidin babası Turan Yaman ile dedesi Necmi Yaman'ın arasında kıldı. Cenazeye ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, MHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek, Hayati Tekin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe belediye başkanları, şehidin akrabaları ve vatandaşlar katıldı.









Kaynak : İHA