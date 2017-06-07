Beton bariyerin altında eziliyordu

Edinilen bilgiye göre, olay, Gebze Barış Mahallesi D-100 Hannibal Kavşağı yenileme çalışması alanında meydana geldi. İddiaya göre, Hannibal Kavşağı yenileme çalışması sırasında bir firmaya ait işçiler yol kenarında bulunan beton bariyerleri vinç ile damperli kamyona yüklemeye başladı.



Yükleme işlemi sırasında yüklenen beton bariyerleri kamyonun kasasında düzenleyen Mehmet Camcı (48) isimli işçi vince asılı olan beton bariyerin kayarak üzerine düşmesi sonucu kamyonun kasası ile bariyerin altında kaldı. Arkadaşlarının beton bariyer altında kaldığını gören diğer işçiler durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İhbar üzerine hemen olay yerinde gelen itfaiye ekipleri beton bariyerle kamyon kasası arasında sıkışan şahsı çıkarmak için çalışmalara başladı.



Vinç yardımıyla taşı şahsın üzerinden kaldıran ekipler yaralanan şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı kamyonun içinde sedyeye sabitledi. Sabitlenen işçi arkadaşlarının yardımıyla kamyondan indirilerek ambulansa taşındı. Ambulansa taşınan Camcı tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA