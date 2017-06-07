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Alaattin Çakıcı hakkında flaş gelişme

Bolu’da, uzun süredir F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, geniş güvenlik önlemi altında Kırıkkale F tipi Cezaevi’ne nakledildi.

Güncel / 07 Haziran 2017 Çarşamba 13:18
Alaattin Çakıcı hakkında flaş gelişme

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl 15 Temmuz tarihinde kaldığı Edirne’den Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilen Alaattin Çakıcı, dün akşam saatlerinde Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne nakledildi.

Bolu’da kaldığı süre boyunca sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılan Çakıcı, Mart ayında kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde bağırsak fıtığı operasyonu geçirmişti. Kaynak : İHA

Alaattin Çakıcıİzzet Baysal Devlet Hastanesi


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