Alaattin Çakıcı hakkında flaş gelişme

Bolu’da, uzun süredir F Tipi Cezaevinde yatmakta olan Alaattin Çakıcı, geniş güvenlik önlemi altında Kırıkkale F tipi Cezaevi’ne nakledildi.
Edinilen bilgiye göre, geçen yıl 15 Temmuz tarihinde kaldığı Edirne’den Bolu F Tipi Cezaevi’ne nakledilen Alaattin Çakıcı, dün akşam saatlerinde Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne nakledildi.
Bolu’da kaldığı süre boyunca sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye kaldırılan Çakıcı, Mart ayında kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde bağırsak fıtığı operasyonu geçirmişti. Kaynak : İHA