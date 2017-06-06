Tırnakçılar kameralara yakalandı

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'da yaşandı. 10 liralık bir tişört almak için mağazaya giren kadın, 200 lirayı kasiyere uzattı. Parayı bozdurmak için dükkan sahibinin yanına giden kasiyer daha sonra para üstünü kadına teslim etti. Bu sırada kendisine uzatılan 100 lirayı el çabukluğu ile yırtan tırnakçı, paranın yırtık olduğunu ve değiştirilmesini istedi. Kasa yanında bulunan bir müşteri, 100 lirayı bozup kadına verdiği anda çetenin tuzağına düştü. 100 liranın üstünü alan kadın, el çabukluğuyla parayı cüzdanının altına gizledi ve kendisine para verilmediğini savundu. Bu sırada dükkana giren bir başka çete üyesi, parayı çalan kadına bilerek çarparak cüzdanın arkasına gizlenen parayı alıp hiçbir şey olmamış gibi alışverişine devam etti. Yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



“Benim başıma geldi, inşallah kimsenin başına gelmez”



Mağaza sahibi Mesut Bulut, olayın geçtiğimiz gün yaşandığını söyledi.



Bir kadının dışarıda bulunan indirimli tişörtlerden almak için mağazaya girdiğini belirten Bulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Kasada ablam bulunuyor ve kendisine 200 lira uzatıyor. Bu sırada ben arkada olduğum için ablam parayı bozdurmak için bana getirdi. Ben 180 lira para üstü veriyorum. Parayı kadına verdiği anda kadın, 100 lirayı yırtıp kasaya atıyor bunu değiştirir misin diye. Bu sırada kasada bulunan başka bir müşteri 100 lirayı bozmak istiyor. Müşterim 100 lirayı bozup veriyor kendisine bu yüz lirayı el çabukluğu ile cüzdanının arkasına gizleyip çalıyor. Bu anlarda bir kargaşa yaşandı ve ben kasaya yöneldim. Ne oluyor deyince müşterim parasının ortada olmadığını söyledi.



100 lira eksik ama hara ortada yok. Ardından bir kadın daha geldi, ben onu da tanımadığım için içeri aldım alışveriş yapacak diye. Bu sırada müşteriden çalınan parayı kadından alıyor gizliden, tişörtü kendisine kamufle ederek. Tartışma çıkınca ben kadına parayı veriyorum, müşterim olayın farkına vardıktan sonra her şey çok geç oluyor. Biz daha sonra şikayetçi olduk ama çete hala yakalanmadı. Ben güvenlik kamerasına 15 dakika sonra baktım ve olayın hırsızlık olduğunun farkına vardım. Herkesin çok dikkatli olmasını istiyorum, zaten Diyarbakır'da işler çok kötü, bir de elimizdeki paramız ürünlerimiz gidiyor. Herkes dikkat etsin bu konuya. Benim başıma geldi inşallah kimsenin başına gelmez.” Kaynak : İHA