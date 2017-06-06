Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar açıklaması

Katar'la ilgili gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



'Katar'a karşı başlatılan yaptırımları, doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiçbir ülkenin faydasına, yararına değildir.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bölgede oyunlar oynanıyor ama henüz tespit etmiş değiliz.