Başbakan Yıldırım: Türkiye terör örgütlerine geçit vermeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde bu yıl onuncusu düzenlenen büyükelçiler iftarında konuştu.



Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kur’an’ı Kerim ‘hepiniz Ademdensiniz, Adem ise topraktandır’ derken bize insanlığın en büyük dersini veriyor. Mayası hamuru toprak olan insan başkasına tahakküm etmez, hesap vereceğini bilir ve bütün hayatını ona göre düzenler. İnsani değerlerden yoksun olanlarsa ise başkası üzerinde tahakküm ilişkisi kurar. FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD, YPG gibi örgütler nefretin birer ürünüdür. Demokrasiyi hukuk düzenini, adaleti, merhameti esas alan Türkiye Cumhuriyeti nefret ideolojilere ve terör örgütlerine geçit vermeyecektir. Bu konuda bütün ülkelerle dost olmak ve işbirliği içinde olmak arzusundayız. Teröre karşı her türlü çifte standardı herkes terk etmelidir ki insanlık huzur bulsun.”



Türkiye dış politikada da önemli atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, Türkiye’deki yabancı temsilcilik sayısının 264’e ulaştığını ifade etti.



Hem bölgede hem de daha uzak coğrafyalarda daha çok dost kazanmak için çalıştıklarını belirten Yıldırım, “Siyasi diyaloğun en üst düzeyde sürdürülmesi, yüksek düzeyli işbirliği mekanizmalarını aktif hale getiriyoruz. Bölgemizdeki 19 ülkeyle bu mekanizma çerçevesinde ilişkilerimizi yürütmekteyiz” diye konuştu.



İlişkilerin pozitif gündeme yönelmesi için Avrupa Birliği’nden somut ve yapıcı adımlar beklediklerine dikkati çeken Yıldırım, “Müzakerelerde yaşanan duraklamaya son verilmesi, yeni başlıkların açılması, vize serbestisi, gümrük birliği kapsamının genişletilerek güncellenmesi bu konuda atılabilecek ilk adımlardan sayılabilir. Kıbrıs konusunda ise iki toplumlu yeni bir ortaklığa adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması için destek vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanmasına olan inancımız devam ediyor” dedi.





Kaynak : İHA