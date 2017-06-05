Alman medyası Gabriel'in ziyaretini değerlendirdi

Focus dergisi Online sitesi, ziyareti, 'Yasak devam ediyor', Son girişim de başarısız oldu', Türkiye Gabriel'e yolu gösterdi' başlıklarını kullanarak okuyucularına aktardı.



Spiegen Online sitesi ise 'Gabriel çözüm bulamadı', İncirlikle alakalı anlaşma gözükmüyor. 'Ankara ziyarete müsaade etmiyor', 'Gabriel ise askerlerini çekilebileceği söyledi' başlığı ile haberi verdi.



Bild gazetesi, 'Erdoğan ziyaret konusunda halen sert tutumunu devam ettiriyor' üst başlığı ile verdiği haberde, başlık olarak, 'Alman askerleri İncirliği terk edecek' dedi. 'Gabriel net bir tavırla Ankara'ya gitti ve Ankara'da onu dinleyen olmadı' şeklinde haberin yorumlayarak okuyucularına duyurdu.



Die Welt gazetesi, ziyareti, 'Anlaşma denemesi başarısız bitti', 'İncirlik tartışmasında herhangi bir gelişme olmadı. Türkiye halen Alman vekillerin ziyaretine izin vermedi. Gabriel Alman askerlerinin yerinin değişeceğini söyledi' diye duyurdu.



Farkfurter Allgemeine gazetesi 'Son anlaşma denemesi başarılı olamadı', 'Dışişleri bakanı ziyareti tartışmayı sonlandıramadı. Almanların incirliği bırakması kaçınılmaz oldu' başlıklarını kullanarak ziyareti haberleştirdi.



n-tv haber sitesi haberi 'Gabriel'in gezisi başarısız oldu. Türkiye halan ziyarete müsaade etmiyor. Gabriel Türkiye'nin fikir değiştirmesini başaramadı. Alman parlamenterler ziyaret edemeyecek. Tek çare İncirlikten çekilme şansı kaldı' diye gördü.



Kaynak : İHA