USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,53 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,96

Sıcak Haber : Göztepe Süper Lig'de...!..

Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Çemçe bölgesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel / 04 Haziran 2017 Pazar 10:53
Kars'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Çemçe bölgesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.

Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, 'Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla örgütün Çemçe grubundan 8 terörist öldürülmüştür. Kaçan bir terörist takip edilmektedir.' dedi.

Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 'Kars'ta, 2016 yılından bugüne kadar icra edilen operasyonlarda 35 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : AA

Terör Örgütüİl Jandarma KomutanlığıRahmi Doğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

2071 VİZYONU VE ERDOĞAN

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı