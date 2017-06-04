Kars'ın Çemçe bölgesinde terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Kars Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldığını söyledi.



Çemçe bölgesine düzenlenen operasyonun hava destekli yapıldığını aktaran Doğan, 'Dün gece alınan görüntü üzerine düzenlenen hava destekli operasyonla örgütün Çemçe grubundan 8 terörist öldürülmüştür. Kaçan bir terörist takip edilmektedir.' dedi.



Çemçe-Madur bölgesinde operasyonun devam ettiği öğrenildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 'Kars'ta, 2016 yılından bugüne kadar icra edilen operasyonlarda 35 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.' ifadelerine yer verildi.



Kaynak : AA