Halk TV'den Meral Akşener'e güzellemeler

Meral Akşener'in parti kuracağı iddiası malum kesimin sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Bu cephenin başında ise Halk TV geliyor. Meral Akşener'e açıkça destek veren kanal yeri geldiğinde de uyarılarda bulunmayı ihmal etmiyor. Bunun son örneği Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç'in sözleri...



'KORKAK VE ÜRKEK OLMA'

Akşener'in adalet yürüyüşüne katılma kararını Ahmet Türk'ün de benzer bir karar aldığından rafa kaldırdığını belirten Sevinç, 'Meral Akşener özellikle merkez sağda büyük kitleleri peşinden sürükleyebilecek bir potansiyele sahip. Ama 'Ahmet Türk olursa biz olmayabiliriz.' tarzında bazı kaygıları olmuş. Meral Akşener bu nedenle yürüyüşe katılmayacaksa Akşener'in kuracağı siyasi hareket ölü doğar. Yola çıkan liderlerin korkak ve ürkek pozisyon almamaları gerekiyor' dedi.



'İLK SEÇİMDE ERDOĞAN'I DEVİRİRLER'

Akşener'in yürüyüşe katılması gerektiğini vurgulayan Sevinç, 'Toplumda sürüklenen savrulan bir sürü lider var. Türkiye kendi düşüncesini topluma kabul ettiren, toplumu ikna eden, kitleri peşinden sürükleyen demokratik bir lider arıyor. Türkiye'nin selameti açısından Akşener'in kuracağı partiyi çok önemsiyorum. Doğru kadro ve doğru siyaset ile partileştiği takdirde AKP'yi de Tayyip Erdoğan'ı da ilk seçimde devireceklerine inanıyorum' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel