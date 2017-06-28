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Hakkari'de çatışma: 1 şehit

Hakkari kırsalında yürütülen operasyonlarda yaralanan bir polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Güncel / 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:14
Hakkari'de çatışma: 1 şehit

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “28 Haziran 2017 günü ilimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında devam eden operasyon esnasında 1 polis memuru yaralanmış, sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi. Kaynak : İHA

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