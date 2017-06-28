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Bakan Avcı o iddiaya son noktayı koydu

Efes Antik Kenti'nde sünnet düğünü yapıldığı iddialarını değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Efes'te düğün, dernek, nişan vesaire söz konusu değil” dedi.

Siyaset / 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:01
Bakan Avcı o iddiaya son noktayı koydu
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Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Efes antik kentinde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haberlere yanıt verdi. Avcı, 'Efes antik kentinde düğün yapılmıyor, etkinliklerde tarihi yapıya zarar verilmiyor' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 'AKM projesinde son noktaya gelince ayrıntıları paylaşacağız. Devlet Opera ve Bale'nin kapatılması söz konusu değil.' dedi.

TARTIŞMA YARATAN FOTOĞRAF

İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki Efes Antik Kenti'ne sünnet düğünü yapıldığı ve yemek masalarının bulunduğu fotoğrafların sosyal medyada yer alması, tepkilere neden olmuştu.


EfesSünnet DüğünüKültür ve Turizm BakanıNabi AvcıEfes Antik Kent


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