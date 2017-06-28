Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Efes antik kentinde sünnet düğünü yapıldığına ilişkin haberlere yanıt verdi. Avcı, 'Efes antik kentinde düğün yapılmıyor, etkinliklerde tarihi yapıya zarar verilmiyor' dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 'AKM projesinde son noktaya gelince ayrıntıları paylaşacağız. Devlet Opera ve Bale'nin kapatılması söz konusu değil.' dedi.



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İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki Efes Antik Kenti'ne sünnet düğünü yapıldığı ve yemek masalarının bulunduğu fotoğrafların sosyal medyada yer alması, tepkilere neden olmuştu.





