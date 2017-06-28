Alman polisinin seks skandalı

G20 zirvesinde 15 bin Polisin görev alacağini bildiren Hamburg polisine, destek amaçlı Berlin'den 220 polis gönderildi.



Mülteciler için kurulan konteynerlara yerleşen Berlin polisi, parti düzenleyerek, ortalığı birbirine kattı.



Berlinli polisler, parti düzenlemelerinin yanı sıra, bir çok skandala imza attı.



Konteyner bekçileri, Berlin polisinin konteyner da parti düzenlediğini, bir polis çiftin açık alanda cinsel ilişkiye girdiğini ve bazı polislerin de açık alanda idrar yaptığını Hamburg operasyon müdürlüğüne bildirdiler.



Düzenlenen partinin sabah saat 6.30'a kadar sürdüğünü bildiren bekçiler, bir kadın polisin üzerinde bornoz ve elinde silah ile masa üzerinde dans ettiğini belirtiler.



Hamburg Operasyon müdürlüğünün verdiği karar sonrası, Berlin Polisleri uygunsuz davranışları yüzünden Berlin'e geri gönderildi.

Kaynak : Medyafaresi