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Akşener'in A takımı belli oldu iddiası

MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener'in merkez sağda yeni parti için düğmeye bastığı iddia edildi. Akşener’in Ümit Özdağ ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı; Koray Aydın’ın da partinin A takımında yer alacağı iddiaları gündemde.

Siyaset / 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:10
Akşener'in A takımı belli oldu iddiası

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre olağanüstü tüzük kurultayı davasının sonuçlanmasının ardından gözlerin çevrildiği Meral Akşener, merkez sağda kuracağı yeni parti için önemli adımlar attı. Akşener'in kendisi gibi genel başkan adayı olan bağımsız Gaziantep milletvekili Ümit Özdağ ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı iddiası siyasi kulislere yansıdı.

Feyzioğlu, MHP'den ihraç edilen Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile birlikte 'Hayır' kampanyası yürütmüştü. Ancak Feyzioğlu'nun yakın çevresinin 'Başkanın adı bu tür haberlerde hep geçiyor ancak böyle bir düşüncesi yok' dediği belirtildi.

MHP'den ihraç edilmeyen muhalif adaylardan Koray Aydın'ın da Akşener'in liderliğindeki partinin A takımında olmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

Siyaseti MHP'de sürdüreceğini açıklayan eski Iğdır milletvekili Sinan Oğan ile eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak ise yeni oluşumda yer almayacağı kaydedildi.

Akşener katıldığı bir iftar programında, 'Bin 200 arkadaşla görüştüm. Yüzde 90'ı yeni bir parti kurulmasını istedi. Bu ülkeyi kurdun kuşun elinden kurtaracağız' diyerek yeni oluşuma dönük sinyal vermişti.

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Meral AkşenerYusuf HalaçoğluMetin Feyzioğlu


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