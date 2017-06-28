Akşener'in A takımı belli oldu iddiası

MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener'in merkez sağda yeni parti için düğmeye bastığı iddia edildi. Akşener’in Ümit Özdağ ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile anlaştığı; Koray Aydın’ın da partinin A takımında yer alacağı iddiaları gündemde.