Moskova havalimanında bir Türk ölü bulundu

Rus ulusal kanalı Ren Tv'nin haberine göre, yaklaşık bir ay önce kimliği henüz açıklanmayan Türk vatandaşın ceseti Vnukovo Havalimanı otoparkında bir araçta bulundu.



Habere göre, Moskova'ya uçakla gelen Türk vatandaşı havalimanına yakın araçta aniden hayatını kaybetti. Vatandaşın oğlu, babasının kanser hastası olduğunu söyledi.



Rus güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.



(Sputnik)