USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Bakan Işık, askerlerle bayramlaştı

EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığını ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Işık, askerlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Güncel / 26 Haziran 2017 Pazartesi 11:30
Bakan Işık, askerlerle bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığında askerlerle bayramlaştı.

EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın karşıladığı Bakan Işık, tören mangasını selamladı.

Burada askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutlayan Işık, bazı askerlerle sohbet etti. Bakan Işık'ın sorusu üzerine askerler, ailelerini ve yakınlarını telefonla arayarak bayramlaştıklarını söyledi.



Daha sonra anı defterini imzalayan Bakan Işık, ardından komutanlık bahçesinde subaylarla bir süre sohbet etti.

Işık, ziyaretin anısına Korgeneral Gürak, komutanlar ve askerlerle fotoğraf çektirdi.



EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gürak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Işık'a teşekkür etti.



Ziyarette, Diyarbakır Valiliği görevine atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bilecik Valiliğine atanan Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da hazır bulundu. Kaynak : AA

Milli Savunma BakanıBüyükşehir BelediyesiDiyarbakır ValiliğiHasan Basri GüzeloğluKocaeli Üniversitesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı