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4 PKK'lı terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Şemdinli'de dört teröristin hava harekatı ve topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel / 26 Haziran 2017 Pazartesi 00:17
4 PKK'lı terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı'ndan 24 Haziran'da gerçekleşen operasyonlara ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda, iki el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi. Şemdinli'de ise, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu dört terörist hava harekatı ve topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 87 şahıs yakalandı ve bir adet tüfek ile bir araç ele geçirildi.

Türkiye'den Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 14 şahıs yakalandı.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 34 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 48 şahıs yakalandı.

Terör ÖrgütüHakkari ÇukurcaGenelkurmay BaşkanlığıSilahlı SaldırıKara Kuvvetleri


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