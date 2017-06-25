Haziran ayında karla mücadele!

Haziran ayında batı illerinde halk serinlemek için plajlara akın ederken, Hakkari'de ise dört mevsim bir arada yaşanıyor. Durankaya beldesine bağlı 3 bin rakımda bulunan Karadağ bitişiğindeki Kinsak ve Aveğek yaylalarının yolları, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.



Karadağ bölgesinde birçok yaylanın bulunduğunu belirten Durankaya beldesi sakinleri, kar nedeniyle kapalı bulunan 2 yayla yolunun yeniden ulaşıma açılmasıyla çifte bayram yaşadıklarını belirtti.



Kaynak : İHA