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Devlet Bahçeli bayram namazı sonrası konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Siyaset / 25 Haziran 2017 Pazar 09:40
Devlet Bahçeli bayram namazı sonrası konuştu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram ziyaretleri kapsamında Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

Devlet Bahçeli, bayram namazı çıkışında yaptığı açıklamada, FETÖ ve PKK ile mücadeleye dikkatleri çekerek darbe zemininin tamamemn ortadan kaldırılıp kaldırılmadığını sorguladı.

Bahçeli, PKK ve FETÖ'nün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini ve şehitlerin hesaplarının sorulmasını istedi. Bahçeli, mahkeme sürecinin sürüncemede kalmamasını, mutlaka bir an önce sonlandırılmasını istedi.

'KILIÇDAROĞLU, 15 TEMMUZ'DAN NE ANLADIĞINI YÜRÜRKEN DÜŞÜNSÜN'

Bahçeli ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüne atıfta bulunarak şunları söyledi:

'15 Temmuz, katliam ve ihanet günüdür. Sayın Kılıçdaroğlu bey, yürüyüş sırasında bazı kavramlar kullanıyor. Bu kavramların açıklığa kavuşması lazım. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan ne anlıyor, vurgu yaptığı 18 Temmuz'dan ne anlıyor. Bunu yürürken düşünsün'
Kaynak : AA

Ramazan BayramıAlparslan TürkeşKemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanlığıEnis Berberoğlu


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