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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti yapmasına yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşünde bozkurt işareti yapması soruldu.

Siyaset / 25 Haziran 2017 Pazar 08:57
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bozkurt işareti yapmasına yorum
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramının ilk gününde Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli'ye, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşünde bozkurt işareti yapması soruldu.

16 Nisan referandumu öncesi de benzer bir durumun yaşandığı ve kendisinin 'memnun oldum' dediği hatırlatılan Bahçeli'nin, dünkü bozkurt işaretine yorumu ise şöyle oldu:

'Samimiyse başımın üstünde yeri var. Yok ülkücü camiayı kandırdığını sanıyorsa kendi kanıyor farkında değil...'

'Adalet Yürüyüşü'ndeki Kılıçdaroğlu'ndan bozkurt işareti Kaynak : İHA

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