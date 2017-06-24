Johnny Depp, Donald Trump'tan özür diledi!

Dün yaptığı açıklamada Trump'ı ima ederek 'En son ne zaman bir oyuncu tarafından bir devlet başkanına suikast düzenlenmişti?' diye sor soran Johnny Depp, açıklamasından dolayı özür diledi.



Depp, özür açıklamasında 'Dün gece Başkan Trump'la ilgili yaptığım zevksiz şakadan dolayı özür dilerim' diye konuşurken, 'İstediğim gibi olmadı, ben kötü bir şey söylemek istememiştim. Yalnızca eğlendirmeye çalışıyordum, kimseyi incitmek istemedim' ifadelerini kullandı.



​Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Johnny Depp'in suikast göndermesinin 'üzücü' olduğu söylenmişti.