USD (Alış - Satış) : 3,50 - 3,51 EURO (Alış - Satış) : 3,91 - 3,92

Johnny Depp, Donald Trump'tan özür diledi!

Johnny Depp, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptığı 'suikast' şakasının ardından özür diledi.

Dünya / 24 Haziran 2017 Cumartesi 00:32
Johnny Depp, Donald Trump'tan özür diledi!

Dün yaptığı açıklamada Trump'ı ima ederek 'En son ne zaman bir oyuncu tarafından bir devlet başkanına suikast düzenlenmişti?' diye sor soran Johnny Depp, açıklamasından dolayı özür diledi.

Depp, özür açıklamasında 'Dün gece Başkan Trump'la ilgili yaptığım zevksiz şakadan dolayı özür dilerim' diye konuşurken, 'İstediğim gibi olmadı, ben kötü bir şey söylemek istememiştim. Yalnızca eğlendirmeye çalışıyordum, kimseyi incitmek istemedim' ifadelerini kullandı.

​Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Johnny Depp'in suikast göndermesinin 'üzücü' olduğu söylenmişti.

Johnny DeppTrump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ALMANYA’YA GÜLE GÜLE AMA...

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

İNGİLTERE NİYE HEDEF SEÇİLDİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖZEL YETENEK ÇAĞI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı