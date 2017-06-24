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İngiltere Parlamentosu'na siber saldırı

İngiliz parlamentosu milletvekillerini engelleyen bir siber saldırıyla karşılaştı

Dünya / 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:36
İngiltere Parlamentosu'na siber saldırı

İngiliz Parlamentosu siber saldırıya uğradı. Reuters'ın haberine göre, milletvekillerinin parlamento binası dışından e-mail hesaplarına girmesini engelleyen saldırıyla ilgili Ulusal Siber Güvenlik Merkezi, saldırının boyutları ve kullanıcı hesaplarına izinsiz girişlerin ne boyutta olduğuyla ilgili inceleme başlattı.

İngiltere'de mayıs ayında yaşanan büyük bir siber saldırı ile ulusal hastane sistemi çökmüş ve aynı gün WannaCry yazılımıyla global ölçeğe yayılan bir siber saldırıyla dünyanın dört bir yanında windows kullanan bilgisayarlar fidye yazılımına kurban gitmişti.

Siber SaldırıParlamentoHastaneSiber Güvenlik


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