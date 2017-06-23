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Sakal bıyık eksikliği erkeklerde psikolojiyi bozuyor

Dr. Emrah Çinik, sakal bıyık eksikliğinin erkeklerde psikolojiyi bozduğunu söyledi.

Sağlık / 23 Haziran 2017 Cuma 11:35
Sakal bıyık eksikliği erkeklerde psikolojiyi bozuyor

Dr. Emrah Çinik, “Erkekler için sağlıklı ve gür saçlar kadar, sakal ve bıyık da özgüven ve dış görünüm açısından büyük önem taşır. Sakal ve bıyık dökülmesinin en önemli sebebi genetiktir. Otoimmün hastalıklar, cilt hastalıkları, erkeklerde erkeklik hormonu-testosteron düşüklüğü dökülmeye sebep olabilir. Saçsız bölgelere saçları tekrar kazandırmak için kozmetikler ve ilaçlar denense de sonuçlar yetersizdir. Bunun için tek somut ve kalıcı çözüm sakal, bıyık ekimidir” dedi.

Sakal ve bıyık naklinin sakal ve bıyık olmayan veya seyrek olduğunu düşünen herkese yapılabildiğini kaydeden Dr. Çinik, “Sakal ve bıyık ekimi hiç sakalı olmayanlara yapılabileceği gibi, sakal bölgelerinde saçkıran benzeri boşluk alanları için yapılabilir. Ayrıca yara izi olan bölgelere de ekim yapılır” diye konuştu.

Saç ekiminde olduğu gibi, ense bölgesinden saç kökleri tek tek alınarak istenen bölgeye nakil yapılarak operasyonun gerçekleştirildiğini ifade eden Dr. Çinik, “Nakilde iki-üç ay sonra gözle görülür sonuçlar elde edilir. Nakil edilen saç kökleri kısa zamanda, ekildiği bölgenin yapısını ve görünümünü kazanır ve ayırt edilemez hale gelir” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA


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