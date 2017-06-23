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Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak Türk Akımı projesinde boru döşeme faaliyetlerine başlandığını söyledi.

Yaşam / 23 Haziran 2017 Cuma 14:46
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda görüştü

Anapa'da Türk Akımı'nın inşaatını gerçekleştiren 'Pioneering Spirit' adlı boru döşeme gemisini ziyaret eden Putin, Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde boru döşeme faaliyetlerinin başladığını ifade etti.

'7 AYLIK BİR SÜRENİN ARDINDAN İNŞA ÇALIŞMALARI BAŞLADI'

Görüşmede, Türk Akımı'nın inşasını öngören anlaşmanın henüz eylül ayında imzalandığını anımsatan Putin, '7 aylık bir sürenin ardından inşa çalışmaları başladı. Türk-Rus işbirliğinin seviyesi, birçok ülkeyle olan işbirliği seviyesinden çok daha yüksek. Diğer ülkelerle yapılan çalışmalarda idari onay alma süreci yıllarca devam ederken, Türkiye ile bu süreçleri birkaç ay içinde tamamlıyoruz. Elbette bu, bizzat verdiğiniz doğrudan destek sonucunda gerçekleşiyor' ifadelerini kullandı.
Putin, Erdoğan'a Rus gazını Türkiye üzerinden Güney ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine sevk etmeye hazır olduklarını da söyledi
Kaynak : İHA

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