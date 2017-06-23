Kader Kaya cinayeti davasında yeni şüphe!

Eskişehir’de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir’in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader’in cinayet şüphelisi olan Metin Y.’yi (30) Erenköy Mahallesi’ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti.



Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Sanığın yargılanmasına 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Y. ile hayatını kaybeden Kader Kaya’nın anne ve babasının yanı sıra yakınları ile avukatlar katıldı.



Mahkemede savcılık tarafından gönderilen ’olayda başka şüphelilerinde olacağına yönelik bulguların olduğuna yönelik’ gönderilen yazı okundu. Sanık olay günü tek olduğunu belirtti.



Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Kaynak : İHA